0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт нафти: хто змінив структуру ринку

Енергетика
51
Експорт нафти: хто змінив структуру ринку
Експорт нафти: хто змінив структуру ринку
США стали найбільшим експортером нафти у світі, змінивши структуру ринку, де тривалий час домінували Саудівська Аравія та росія.
Ця зміна посилила позиції американських компаній на енергетичних ринках.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Вихід США на перше місце став великим поворотом для країни, яка десятиліттями залежала від близькосхідної сировини та постраждала від нафтового ембарго, запровадженого деякими членами ОПЕК у 1973 році через підтримку Вашингтоном Ізраїлю.
Ситуація почала змінюватися після 2010 року, коли стрімко зріс видобуток нафти та газу зі сланцевих формацій. Спочатку це зробило США найбільшим виробником газу, а згодом — і нафти у світі.
Читайте також
Лідерство США за обсягами експорту утримується третій місяць поспіль. Головними факторами стали високий внутрішній видобуток, використання стратегічних резервів та серйозні проблеми у конкурентів. Поточний розподіл сил на ринку у травні виглядав так:

США:10,5 млн барелів на добу (б/д)

Американські постачальники наростили експорт на тлі високих обсягів виробництва. Для порівняння, у 2025 році США щодня відвантажували близько 6,6 млн барелів.

рф: 7 млн б/д

російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів суттєво скоротився через санкції США за вторгнення в Україну, а також через успішні атаки українських безпілотників на інфраструктуру. У 2025 році цей показник становив близько 5,8 млн б/д.

Саудівська Аравія: 5,9 млн б/д

Поставки королівства різко впали через конфлікт між США та Іраном, який з лютого 2026 року блокує логістичні маршрути на Близькому Сході. Минулого року Саудівська Аравія експортувала в середньому 8,1 млн б/д.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що Країни Європейського Союзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі затримувати та оглядати іноземні судна, які в ЄС вважають частиною російського «тіньового флоту».
За матеріалами:
Finance.ua
Нафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems