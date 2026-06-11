Експорт нафти: хто змінив структуру ринку

Вихід США на перше місце став великим поворотом для країни, яка десятиліттями залежала від близькосхідної сировини та постраждала від нафтового ембарго, запровадженого деякими членами ОПЕК у 1973 році через підтримку Вашингтоном Ізраїлю.
Ситуація почала змінюватися після 2010 року, коли стрімко зріс видобуток нафти та газу зі сланцевих формацій. Спочатку це зробило США найбільшим виробником газу, а згодом — і нафти у світі.
Лідерство США за обсягами експорту утримується третій місяць поспіль. Головними факторами стали високий внутрішній видобуток, використання стратегічних резервів та серйозні проблеми у конкурентів. Поточний розподіл сил на ринку у травні виглядав так:
США:10,5 млн барелів на добу (б/д)
Американські постачальники наростили експорт на тлі високих обсягів виробництва. Для порівняння, у 2025 році США щодня відвантажували близько 6,6 млн барелів.
рф: 7 млн б/д
російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів суттєво скоротився через санкції США за вторгнення в Україну, а також через успішні атаки українських безпілотників на інфраструктуру. У 2025 році цей показник становив близько 5,8 млн б/д.
Саудівська Аравія: 5,9 млн б/д
Поставки королівства різко впали через конфлікт між США та Іраном, який з лютого 2026 року блокує логістичні маршрути на Близькому Сході. Минулого року Саудівська Аравія експортувала в середньому 8,1 млн б/д.
Раніше Finance.ua писав, що Країни Європейського Союзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі затримувати та оглядати іноземні судна, які в ЄС вважають частиною російського «тіньового флоту».