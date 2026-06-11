Експорт нафти: хто змінив структуру ринку Сьогодні 14:34 — Енергетика

Експорт нафти: хто змінив структуру ринку

США стали найбільшим експортером нафти у світі, змінивши структуру ринку, де тривалий час домінували Саудівська Аравія та росія.

Ця зміна посилила позиції американських компаній на енергетичних ринках.

Про це повідомляє Reuters

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Вихід США на перше місце став великим поворотом для країни, яка десятиліттями залежала від близькосхідної сировини та постраждала від нафтового ембарго, запровадженого деякими членами ОПЕК у 1973 році через підтримку Вашингтоном Ізраїлю.

Ситуація почала змінюватися після 2010 року, коли стрімко зріс видобуток нафти та газу зі сланцевих формацій. Спочатку це зробило США найбільшим виробником газу, а згодом — і нафти у світі.

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Лідерство США за обсягами експорту утримується третій місяць поспіль. Головними факторами стали високий внутрішній видобуток, використання стратегічних резервів та серйозні проблеми у конкурентів. Поточний розподіл сил на ринку у травні виглядав так:

США:10,5 млн барелів на добу (б/д)

Американські постачальники наростили експорт на тлі високих обсягів виробництва. Для порівняння, у 2025 році США щодня відвантажували близько 6,6 млн барелів.

рф: 7 млн б/д

російський експорт сирої нафти та нафтопродуктів суттєво скоротився через санкції США за вторгнення в Україну, а також через успішні атаки українських безпілотників на інфраструктуру. У 2025 році цей показник становив близько 5,8 млн б/д.

Саудівська Аравія: 5,9 млн б/д

Поставки королівства різко впали через конфлікт між США та Іраном, який з лютого 2026 року блокує логістичні маршрути на Близькому Сході. Минулого року Саудівська Аравія експортувала в середньому 8,1 млн б/д.

Раніше Finance.ua писав , що Країни Європейського Союзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі затримувати та оглядати іноземні судна, які в ЄС вважають частиною російського «тіньового флоту».

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