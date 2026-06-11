У Києві планують створити мережу зарядних станцій на 13 тисяч машиномісць Сьогодні 18:30 — Енергетика

Наразі триває збір та опрацювання інформації щодо наявних потужностей

Столична влада почала практичну підготовку до масштабного розвитку мережі зарядних станцій для електромобілів. Зараз збирають та аналізують інформацію щодо 6,5 тисячі потенційних локацій, де в майбутньому може бути створена мережа зарядної інфраструктури орієнтовно на 13 тисяч машиномісць.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Локації передаватимуть через аукціони

«Ми створюємо прозору модель розвитку зарядної інфраструктури в Києві. Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі „Prozorro.Продажі“. У Києві не буде принципу „хто перший прийшов — той і отримав найкраще місце“», — заявив Усов.

Він наголосив, що всі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу.

За його словами, для формування майбутньої мережі зарядної інфраструктури комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке є єдиним оператором у сфері паркування у столиці, спрямовує запити до балансоутримувачів електричних мереж, зокрема до ДТЕК, а також інших підприємств, установ та організацій.

Наразі триває збір та опрацювання інформації щодо наявних потужностей, можливостей підключення та інших технічних параметрів, необхідних для визначення найбільш придатних локацій для зарядних станцій.

Локації запропонують інвесторам

«Ми хочемо, щоб розвиток мережі відбувався не хаотично, а на основі технічних розрахунків і реального попиту. Саме тому сьогодні збираємо всю необхідну інформацію для ухвалення якісних управлінських рішень і подальшого залучення інвесторів. Ми б хотіли гармонійного розвитку цього середовища, щоб зарядна інфраструктура в Києві розвивалася швидко, системно та відповідала потребам міста», — наголосив Усов.

За результатами проведеної роботи місто сформує перелік локацій, які будуть запропоновані інвесторам для розміщення зарядних станцій.

У КМДА зазначають, що проєкт спрямований на розвиток електромобільності, залучення інвестицій у міську інфраструктуру та впровадження сучасних європейських підходів до організації транспортного простору столиці.

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