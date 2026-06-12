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Україна може стати одним із ключових експортерів біометану до ЄС

Енергетика
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Україна має потенціал увійти до переліку найбільших виробників біометану на європейському континенті, тоді як Польща здатна взяти на себе роль ключового логістичного маршруту для постачання цього палива на ринки ЄС.
Про це йдеться в аналітичному матеріалі експертів польського Банку господарства крайового (BGK), повідомляє Farmer.pl.
За прогнозними оцінками фінансової інституції, вже до 2030 року обсяги українського експорту біометану можуть сягнути близько 1 млрд м³ на рік.
У довгостроковій перспективі, за умови масштабування потужностей, загальний виробничий потенціал країни оцінюється в межах від 9,7 до 21,8 млрд м³ щорічно.
Біометан дедалі частіше розглядається країнами блоку як ефективна альтернатива традиційному природному газу та дієвий інструмент зміцнення енергетичної безпеки.
Відповідно до плану REPowerEU, Євросоюз прагне довести виробництво біометану до 35 млрд м³ на рік, щоб зменшити залежність від імпорту викопного палива.
За матеріалами:
Діло
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