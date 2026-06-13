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Ближче до початку осені в Україні очікується здорожчання пального — прогноз експерта

Енергетика
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Експерт попередив про нову хвилю подорожчання пального на АЗС
Експерт попередив про нову хвилю подорожчання пального на АЗС, Фото: magnific
Стрибок цін на пальне обов’язково буде ближче до початку осені, при цьому дизель може коштувати 90−95 гривень за літр.
Про це в етері Новини. live повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.
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«Нас все одно чекає криза ближче до серпня, до вересня. Якщо не буде вирішено остаточно питання з Ормузькою протокою, то світові резерви вже не будуть покривати той дефіцит, який зараз виникає», — каже експерт.
За його словами, на викликаний війною президента США Дональда Трампа проти Ірану дефіцит енергоносіїв у світі наприкінці літа — на початку осені накладуться підсилюючі фактори.
«Це означає повернення до тих цін, які ми вже бачили: 90−95 гривень по дизелю, якщо буде повернення дуже жорсткого сценарію. Все до того йде. У серпні-жовтні будуть вибори, і закінчення резерву, і жнива. Тому і трейдери, і спекулянти — вони цього шансу не пропустять», — впевнений Льоушкін.

Що буде з цінами на пальне найближчим часом

Щодо прогнозу цін на найближчий час, то поки що вартість пального триматиметься на помірному рівні.
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«Український ринок пов’язаний з європейським. Все, що відбувається на світовому ринку, також має швидкі наслідки і для українського. Ціна проектується, і впродовж дня-двох у нас вже гуртові ціни змінюються — а за тиждень-два змінюється роздріб. Якщо наприкінці того тижня ми бачили стрімке зниження ціни на новинах з Близького Сходу — нафта впала до 92,2 долара в п’ятницю. То сьогодні ми бачимо стрибок ціни, пов’язаний з конфліктом Ізраїль-Іран — і вже реагують гуртові гравці. Такі цінові гойдалки», — пояснює фахівець.
Раніше Finance.ua писав, що із 1 липня 2026 року в Україні може зрости вартість бензину через посилення вимог до вмісту біоетанолу у пальному.
За матеріалами:
УНІАН
ПальнеДизель
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