Ближче до початку осені в Україні очікується здорожчання пального — прогноз експерта Сьогодні 08:10 — Енергетика

Експерт попередив про нову хвилю подорожчання пального на АЗС, Фото: magnific

Стрибок цін на пальне обов’язково буде ближче до початку осені, при цьому дизель може коштувати 90−95 гривень за літр.

Про це в етері Новини. live повідомив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Читайте також ЄС уникнув дефіциту авіапального всупереч прогнозам

«Нас все одно чекає криза ближче до серпня, до вересня. Якщо не буде вирішено остаточно питання з Ормузькою протокою, то світові резерви вже не будуть покривати той дефіцит, який зараз виникає», — каже експерт.

За його словами, на викликаний війною президента США Дональда Трампа проти Ірану дефіцит енергоносіїв у світі наприкінці літа — на початку осені накладуться підсилюючі фактори.

«Це означає повернення до тих цін, які ми вже бачили: 90−95 гривень по дизелю, якщо буде повернення дуже жорсткого сценарію. Все до того йде. У серпні-жовтні будуть вибори, і закінчення резерву, і жнива. Тому і трейдери, і спекулянти — вони цього шансу не пропустять», — впевнений Льоушкін.

Що буде з цінами на пальне найближчим часом

Щодо прогнозу цін на найближчий час, то поки що вартість пального триматиметься на помірному рівні.

Читайте також В Україну будуть постачати більше скрапленого газу з Балтики

«Український ринок пов’язаний з європейським. Все, що відбувається на світовому ринку, також має швидкі наслідки і для українського. Ціна проектується, і впродовж дня-двох у нас вже гуртові ціни змінюються — а за тиждень-два змінюється роздріб. Якщо наприкінці того тижня ми бачили стрімке зниження ціни на новинах з Близького Сходу — нафта впала до 92,2 долара в п’ятницю. То сьогодні ми бачимо стрибок ціни, пов’язаний з конфліктом Ізраїль-Іран — і вже реагують гуртові гравці. Такі цінові гойдалки», — пояснює фахівець.

Раніше Finance.ua писав , що із 1 липня 2026 року в Україні може зрости вартість бензину через посилення вимог до вмісту біоетанолу у пальному.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.