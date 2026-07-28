Усі АЗС від Харкова до Полтави повністю знищені росією, — депутат
Російські обстріли знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, через що на маршруті Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС.
Про це в ефірі Еспресо та Slawa. TV повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.
«На сьогодні всі АЗС на трасі Харків — Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави», — повідомив депутат.
За його словами, остання діюча АЗС у селищі Валки була знищена російським ударом 26 липня. Депутат облради закликав водіїв, які планують скористатися маршрутом Харків — Полтава, заздалегідь заправити свої авто, оскільки можливостей поповнити запас пального на цій ділянці практично не залишилося.
На думку Скорика, масштабні руйнування паливної інфраструктури поки не призвели до паливної або продовольчої кризи в країні.
«В Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 — у Харкові та Харківській області. Але жодної кризи немає», — додав політик.
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