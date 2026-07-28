Європа може не встигнути заповнити газові сховища Сьогодні 07:03 — Енергетика

Європа може не встигнути заповнити газові сховища

Європа, ймовірно, не зможе виконати власну ціль і заповнити газосховища щонайменше на 80% до початку опалювального сезону.

Причинами є напружена ситуація на світовому газовому ринку та посилення конкуренції з боку азійських покупців.

Про це заявив генеральний директор норвезької енергетичної компанії Equinor Андерс Опедал, повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми не вважаємо, що Європа обов’язково зможе заповнити свої сховища більш ніж на 80% цієї осені- сказав Опедал.

За його словами, через нижчий рівень запасів газу, який наразі становить 54%, цієї зими Європа буде більш вразливою до коливань ринкових цін, ніж у попередні роки.

Війна між США та Іраном фактично зупинила судноплавство через Ормузьку протоку, зокрема постачання близько п’ятої частини світового скрапленого природного газу (СПГ), який зазвичай надходить до азійських споживачів.

Водночас Європа більше не може розраховувати на російський трубопровідний газ, оскільки ці поставки поступово припиняються через війну в Україні.

У Equinor зазначають, що Європа покладається на СПГ для покриття близько 30% своїх імпортних потреб, однак наразі цих обсягів бракує.

Газ, який мав надходити з Катару, мав прямувати до Азії, а це означає, що СПГ, який раніше цього року надходив до Європи, тепер іде до Азії — сказав Опедал, коментуючи посилення конкуренції за світові поставки газу.

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