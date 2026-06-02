В Україну будуть постачати більше скрапленого газу з Балтики

В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу (LNG) з Балтики.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram-каналі.
«Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі», — повідомила вона.
Прем’єрка зазначила, що скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників.
«Український Нафтогаз вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал», — додала вона.
Свириденко зазначила, що це важливий крок для стійкості України.
Раніше постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили цінники на червень. Нині на ринку працюють 8 компаній. 4 із них пропонують лише річні тарифи, ще 4 — як річні, так і місячні змінні.
За матеріалами:
Finance.ua
