Казахстан і росія підписали угоду про будівництво першої в країні АЕС за $16,5 млрд

Енергетика
Президент росії володимир путін та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перед зустріччю в Астані, Казахстан, 28 травня 2026 року
росія та Казахстан підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Казахстані. Вартість проєкту оцінюється приблизно у $16,5 млрд, частину яких профінансують за рахунок великого російського експортного кредиту.
Про це повідомляє Reuters.
Казахстан, який є найбільшим у світі виробником урану та країною, що зазнала наслідків радянських ядерних випробувань, обговорював можливість розвитку атомної енергетики щонайменше два десятиліття.

АЕС побудують у селищі Улкен

На референдумі 2024 року більшість громадян підтримала будівництво атомної електростанції. Місцем реалізації проєкту визначили селище Улкен на березі озера Балхаш на південному сході країни.
«Підписана угода щодо будівництва Балхаської АЕС має важливе значення», — заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
За словами володимира путіна, запуск станції «зробить значний внесок в енергозабезпечення економіки Казахстану».
Сторони також підписали угоду про надання російського експортного кредиту для фінансування будівництва станції.
Росатом став головним підрядником

Державна корпорація «Росатом» отримала головну роль у реалізації проєкту, випередивши китайську China National Nuclear Corporation (CNNC), французьку EDF та корейську Korea Hydro & Nuclear Power.
Вартість станції з двома реакторами ВВЕР-1200 покоління III+ становитиме близько $16,5 млрд. Із цієї суми приблизно $2 млрд передбачено на безпеку та інфраструктуру.
Будівництво АЕС планують розпочати у 2027 році, а введення в експлуатацію першого реактора очікується на початку 2034 року.

Казахстан нарощує атомну генерацію

Казахстан був місцем проведення сотень радянських ядерних випробувань, через які значні території стали непридатними для проживання, а серед населення зафіксували численні захворювання. Це сформувало у частини суспільства недовіру до атомної енергетики. Водночас країна потребує додаткових енергетичних потужностей. Попри значні запаси природного газу, Казахстан переважно використовує вугільні електростанції, а також гідроенергетику та відновлювані джерела енергії.
Країна вже імпортує електроенергію, переважно з росії, оскільки значна частина власних генерувальних потужностей є застарілою та не покриває внутрішній попит.
Казахстан також схвалив будівництво другої атомної електростанції. Основним підрядником цього проєкту обрали державну китайську компанію CNNC.
За матеріалами:
Finance.ua
