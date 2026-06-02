Казахстан і росія підписали угоду про будівництво першої в країні АЕС за $16,5 млрд

росія та Казахстан підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Казахстані. Вартість проєкту оцінюється приблизно у $16,5 млрд, частину яких профінансують за рахунок великого російського експортного кредиту.
Державна корпорація «Росатом» отримала головну роль у реалізації проєкту, випередивши китайську China National Nuclear Corporation (CNNC), французьку EDF та корейську Korea Hydro & Nuclear Power.
Вартість станції з двома реакторами ВВЕР-1200 покоління III+ становитиме близько $16,5 млрд. Із цієї суми приблизно $2 млрд передбачено на безпеку та інфраструктуру.
Будівництво АЕС планують розпочати у 2027 році, а введення в експлуатацію першого реактора очікується на початку 2034 року.
Казахстан нарощує атомну генерацію
Казахстан був місцем проведення сотень радянських ядерних випробувань, через які значні території стали непридатними для проживання, а серед населення зафіксували численні захворювання. Це сформувало у частини суспільства недовіру до атомної енергетики. Водночас країна потребує додаткових енергетичних потужностей. Попри значні запаси природного газу, Казахстан переважно використовує вугільні електростанції, а також гідроенергетику та відновлювані джерела енергії.
Країна вже імпортує електроенергію, переважно з росії, оскільки значна частина власних генерувальних потужностей є застарілою та не покриває внутрішній попит.
Казахстан також схвалив будівництво другої атомної електростанції. Основним підрядником цього проєкту обрали державну китайську компанію CNNC.