На АЗС зміняться позначки пального: що означає E5, E10 та B7

В Україні готуються до оновлення системи маркування пального на автозаправних станціях. Уже влітку на колонках з’являться нові позначення, які відповідатимуть європейським стандартам і відображатимуть вміст біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.
Про це повідомив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.
Що зміниться на АЗС
Замість звичних назв видів пального на заправках використовуватимуть нову систему маркування:
E5 — бензин із вмістом до 5% біоетанолу;
E10 — бензин із часткою біоетанолу до 10%;
B7 — дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля.
Цифри у позначеннях вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у паливі.
Подібна система вже діє у країнах Європейського Союзу з 2018 року. Для бензину використовуються позначення E5, E10 та E85 (у колі), для дизельного пального — B7, B10 та XTL (у квадраті), а для газу — H2, CNG, LPG та LNG (у ромбі).
Фахівці зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, без проблем можуть використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують обирати E5.