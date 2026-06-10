0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На АЗС зміняться позначки пального: що означає E5, E10 та B7

Енергетика
23
Колонка на АЗС
Колонка на АЗС
В Україні готуються до оновлення системи маркування пального на автозаправних станціях. Уже влітку на колонках з’являться нові позначення, які відповідатимуть європейським стандартам і відображатимуть вміст біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.
Про це повідомив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Що зміниться на АЗС

Замість звичних назв видів пального на заправках використовуватимуть нову систему маркування:
  • E5 — бензин із вмістом до 5% біоетанолу;
  • E10 — бензин із часткою біоетанолу до 10%;
  • B7 — дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля.
Цифри у позначеннях вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у паливі.

Маркування, що діє в Європі

Подібна система вже діє у країнах Європейського Союзу з 2018 року. Для бензину використовуються позначення E5, E10 та E85 (у колі), для дизельного пального — B7, B10 та XTL (у квадраті), а для газу — H2, CNG, LPG та LNG (у ромбі).
Фахівці зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, без проблем можуть використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують обирати E5.
Читайте також
Перевірити сумісність автомобіля з новим пальним можна в технічній документації, на наклейці під люком паливного бака або в рекомендаціях виробника.
Очікується, що перехід на нове маркування наблизить український паливний ринок до стандартів ЄС і сприятиме збільшенню частки відновлюваних компонентів у транспортному паливі.
За матеріалами:
Фокус
ПальнеБензинДизель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems