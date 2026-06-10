На АЗС зміняться позначки пального: що означає E5, E10 та B7 10.06.2026, 01:07 — Енергетика

Колонка на АЗС

В Україні готуються до оновлення системи маркування пального на автозаправних станціях. Уже влітку на колонках з’являться нові позначення, які відповідатимуть європейським стандартам і відображатимуть вміст біокомпонентів у бензині та дизельному пальному.

Про це повідомив заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Що зміниться на АЗС

Замість звичних назв видів пального на заправках використовуватимуть нову систему маркування:

E5 — бензин із вмістом до 5% біоетанолу;

E10 — бензин із часткою біоетанолу до 10%;

B7 — дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля.

Цифри у позначеннях вказують на максимальний відсоток біологічних домішок у паливі.

Маркування, що діє в Європі

Подібна система вже діє у країнах Європейського Союзу з 2018 року. Для бензину використовуються позначення E5, E10 та E85 (у колі), для дизельного пального — B7, B10 та XTL (у квадраті), а для газу — H2, CNG, LPG та LNG (у ромбі).

Фахівці зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, без проблем можуть використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендують обирати E5.

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Перевірити сумісність автомобіля з новим пальним можна в технічній документації, на наклейці під люком паливного бака або в рекомендаціях виробника.

Очікується, що перехід на нове маркування наблизить український паливний ринок до стандартів ЄС і сприятиме збільшенню частки відновлюваних компонентів у транспортному паливі.

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