Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.
Очікується на надходження ще понад 1520 генераторів, 450 трансформаторів та 159 одиниць іншого обладнання, зокрема — котлів, БМК і КГУ.
У регіони зі складів хабу з початку року відправили 394 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою понад 3 тисячі тонн. Зокрема, 2387 генераторів, 75 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.
Загалом з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 2299 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 29,5 тис. тонн, із них понад 26,7 тис. тонн вже розподілені між регіонами.
Енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабноговторгнення надали 38 країн, зокрема: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія, Об’єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Туреччина.