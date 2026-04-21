Зеленський підписав закон про об’єднання енергоринків України та ЄС Сьогодні 14:35 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12087-д, який передбачає об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Інтеграція до енергоринку ЄС

Закон спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього енергетичного ринку ЄС.

Документ визначає правові засади для об’єднання ринків (market coupling) у сегментах «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з європейськими торговельними зонами.

Передбачається, що торгівля електроенергією здійснюватиметься узгоджено за цінами та обсягами як на наступний день, так і в той самий день.

Нові механізми на ринку електроенергії

Закон також імплементує європейську модель готовності до ризиків в електроенергетиці та запроваджує механізми забезпечення потужності.

Крім того, передбачено впровадження інструментів для більш гнучкого управління попитом і пропозицією. Зокрема, йдеться про можливість об’єднання малих джерел генерації (агрегацію) та регулювання обсягів споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада 7 квітня прийняла закон щодо імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання і конкурентоспроможності у сфері енергетики. «В умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру цей закон суттєво посилює енергетичну безпеку держави. Ми запроваджуємо спільні підходи до управління ризиками та поглиблюємо координацію з європейськими партнерами. Це означає, що Україна реагуватиме на виклики не ізольовано, а як частина єдиного енергетичного простору Європи», — заявляв заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.

