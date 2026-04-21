Ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя (фото)

Ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя (фото)
Ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя (фото)
Звичайна поїздка жінки до Мехіко розкрила правду про знахідку вартістю 3,99 долара в секонд-хенді та започаткувала міжнародну репатріацію, пише indiandefencereview.

Як це було

Анна Лі Дозьєр заплатила близько 4 доларів в секонд-хенді в Меріленді. Керамічна посудина простояла на полиці в її будинку приблизно 5 років. Експерти тепер підтвердили, що це справжній артефакт майя, що датується між 200 і 800 роками нашої ери, і він прямує назад до Мексики.

Історія

Жінка помітила вазу в секонд-хенді в штаті Меріленд. Вона стояла на полиці з розпродажами біля каси. Дизайн привернув її увагу. Вона розповіла, що ваза виглядала старою, але не давньою, можливо, 20 чи 30-річною, і вона припустила, що хтось привіз її з відпустки. Вона привезла її додому як невелике нагадування про країну, яка була для неї важливою.
Ваза за 3,99 долара в секонд-хенді виявилася 1200-річним скарбом майя (фото)
А коли ця жінка була у відрядженні до Мехіко та пройшлася Національним музеєм антропології, то кілька ваз майя, представлених на виставці, приголомшили її. Вони виглядали дуже знайомими.
«Деякі речі, на які я дивилася, були схожі на те, що було в мене вдома на полиці», — сказала вона. Вона звернулася до співробітників музею, щоб запитати, як людина може перевірити справжність подібного предмета.
Співробітники музею порадили їй зв’язатися з посольством Мексики після повернення до США. Дозьє надіслалп фотографії та точні виміри посадовцям посольства. Національний інститут антропології та історії розглянув заявку. Потім прийшов електронний лист: «Вітаємо — вона справжня, і ми хотіли б її повернути».

Про вазу

Ця посудина — церемоніальна урна класичного періоду цивілізації майя. Ця епоха, що тривала приблизно з 200 року по 800 рік нашої ери, знаменує собою те, що історики вважають піком культурного та політичного впливу майя по всій Мезоамериці. Керамічні вироби часто служили для ритуальних дій, включаючи похоронні жертви та церемоніальне використання елітою.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
