МВФ знижує прогноз зростання єврозони на 2026 рік Сьогодні 14:23 — Світ

МВФ знижує прогноз зростання єврозони на 2026 рік

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз зростання для єврозони та підвищив очікування щодо інфляції через війну США та Ізраїлю проти Ірану, додавши, що економічна ситуація може погіршитися, якщо високі ціни на енергоносії збережуться.

Про це пише Reuters

У своєму регулярному звіті про економіку 21 країни єврозони МВФ заявив, що економічне зростання цього року становитиме 0,9%, що нижче за прогнозовані 1,1% у квітні, тоді як інфляція становитиме 2,8%, що вище за прогнозовані 2,6% у квітні.

«Після періоду зростання на рівні потенціалу та інфляції на цільовому рівні перспективи єврозони послабилися», — йдеться у звіті МВФ, представленому міністрам фінансів єврозони, назвавши війну на Близькому Сході «великим, але тимчасовим негативним шоком пропозиції».

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«Ще більш стійкий енергетичний шок може ще більше підвищити інфляцію та інфляційні очікування, навіть якщо падіння довіри або фінансовий стрес можуть послабити попит. Відродження конфлікту на Близькому Сході або затримки з ремонтом енергетичної інфраструктури, посилення бойових дій в Україні та подальше коригування торговельної політики створюють додаткові ризики зниження», — йдеться у повідомленні.

впливу ШІ на економіку. Світ має створювати стійкі економічні механізми, здатні витримувати дедалі частіші кризи та потрясіння. Глобальна економіка вже пережила низку масштабних викликів, серед яких пандемія COVID-19, війна в Україні, торговельні суперечки та конфлікт на Близькому Сході. Таку думку висловила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Раніше Глава МВФ застерегла від недооцінки . Світ має створювати стійкі економічні механізми, здатні витримувати дедалі частіші кризи та потрясіння. Глобальна економіка вже пережила низку масштабних викликів, серед яких пандемія COVID-19, війна в Україні, торговельні суперечки та конфлікт на Близькому Сході. Таку думку висловила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

За її словами, головним інструментом МВФ залишається об’єктивний економічний аналіз, який допомагає країнам ухвалювати рішення в умовах невизначеності.

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