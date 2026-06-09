Глава МВФ застерегла від недооцінки впливу ШІ на економіку Сьогодні 19:26 — Світ

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світ має створювати стійкі економічні механізми, здатні витримувати дедалі частіші кризи та потрясіння. Глобальна економіка вже пережила низку масштабних викликів, серед яких пандемія COVID-19, війна в Україні, торговельні суперечки та конфлікт на Близькому Сході.

Таку думку висловила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в подкасті Bloomberg.

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«Я стурбована тим, що ми ще не до кінця усвідомили: саме таким буде світ надалі. Ми не прийдемо до ситуації, коли потрясіння зникнуть», — сказала Георгієва.

За її словами, головним інструментом МВФ залишається об’єктивний економічний аналіз, який допомагає країнам ухвалювати рішення в умовах невизначеності.

Штучний інтелект може посилити нерівність

Однією з ключових трансформацій сучасної економіки Георгієва назвала стрімке поширення штучного інтелекту та його вплив на ринки праці й місцеві економіки.

Вона визнала, що міжнародні організації, зокрема й МВФ, свого часу недооцінили негативні наслідки глобалізації для окремих громад і працівників.

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За словами очільниці фонду, хоча глобалізація позитивно вплинула на світову економіку загалом, у багатьох регіонах люди втратили робочі місця, а належної уваги до цих проблем не було. Подібного сценарію необхідно уникнути під час впровадження технологій штучного інтелекту.

МВФ оновить прогноз світової економіки

У липні Міжнародний валютний фонд планує оприлюднити оновлений прогноз розвитку світової економіки.

У квітні організація вже переглянула оцінки глобального економічного зростання у бік зниження на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Крім підготовки макроекономічних прогнозів, МВФ також проводить регулярні оцінки економічної ситуації в країнах-членах у межах своїх наглядових функцій.

Георгієва прокоментувала оцінку економіки росії

Крісталіна Георгієва також прокоментувала рішення фонду відновити щорічну оцінку російської економіки в межах процедури Article IV.

У 2024 році МВФ оголосив про намір провести таку оцінку вперше після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це рішення викликало критику з боку низки країн Європейського Союзу, які заявляли, що економічна взаємодія з росією може бути сприйнята як легітимізація спроб Кремля обходити міжнародні санкції.

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За словами Георгієвої, процес ускладнювався бойовими діями та проблемами з отриманням необхідної статистичної інформації.

«Це був дуже складний момент. Ми вирішили відкласти процес. Нам потрібно збирати дані про торгівлю, імпорт та експорт, а росія неохоче надавала цю інформацію», — зазначила вона.

Водночас глава МВФ заявила, що в майбутньому регулярна оцінка російської економіки буде відновлена, але не уточнила можливі терміни.

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