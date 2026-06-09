Глава МВФ застерегла від недооцінки впливу ШІ на економіку

Світ має створювати стійкі економічні механізми, здатні витримувати дедалі частіші кризи та потрясіння. Глобальна економіка вже пережила низку масштабних викликів, серед яких пандемія COVID-19, війна в Україні, торговельні суперечки та конфлікт на Близькому Сході.
Таку думку висловила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в подкасті Bloomberg.
За словами очільниці фонду, хоча глобалізація позитивно вплинула на світову економіку загалом, у багатьох регіонах люди втратили робочі місця, а належної уваги до цих проблем не було. Подібного сценарію необхідно уникнути під час впровадження технологій штучного інтелекту.
МВФ оновить прогноз світової економіки
У липні Міжнародний валютний фонд планує оприлюднити оновлений прогноз розвитку світової економіки.
У квітні організація вже переглянула оцінки глобального економічного зростання у бік зниження на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
Крім підготовки макроекономічних прогнозів, МВФ також проводить регулярні оцінки економічної ситуації в країнах-членах у межах своїх наглядових функцій.
Георгієва прокоментувала оцінку економіки росії
Крісталіна Георгієва також прокоментувала рішення фонду відновити щорічну оцінку російської економіки в межах процедури Article IV.
У 2024 році МВФ оголосив про намір провести таку оцінку вперше після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це рішення викликало критику з боку низки країн Європейського Союзу, які заявляли, що економічна взаємодія з росією може бути сприйнята як легітимізація спроб Кремля обходити міжнародні санкції.