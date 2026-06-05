Сотні тисяч робочих місць під загрозою: Єврокомісія попередила про ризики для економіки Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Європейські роботодавці продовжують повідомляти про нестачу працівників

Країни Європейського Союзу можуть зіткнутися зі значними втратами робочих місць у найближчі роки через високі ціни на енергоносії, структурні зміни в промисловості та наслідки зеленої трансформації економіки.

Про це йдеться в матеріалах Європейської комісії, з якими ознайомилося видання Politico.

Прогнози на 2026 та 2027 роки

Єврокомісія прогнозує, що збереження високих цін на енергоносії у 2026 році може поставити під загрозу до 560 тис. робочих місць. Найбільш вразливими вважаються будівельна галузь, металургія, хімічна промисловість і транспортний сектор.

На тлі уповільнення економічного зростання Єврокомісія також переглянула прогноз щодо безробіття. Якщо восени минулого року очікувалося, що рівень безробіття становитиме 5,9% у 2026 році та 5,8% у 2027 році, то тепер прогноз підвищено до 6% в обох роках.

Крім того, уряди країн ЄС, як очікується, збільшуватимуть обсяги запозичень. Сукупний дефіцит державних бюджетів країн блоку може зрости з 3,1% ВВП у 2025 році до 3,5% у 2026 році та 3,6% у 2027 році.

Найбільш вразливі сектори

Європейська автомобільна галузь, яка відіграє важливу роль для економіки Німеччини, може втратити до 600 тис. робочих місць через перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів і посилення конкуренції з боку китайських виробників. У секторі виробництва акумуляторів під загрозою перебувають близько 85 тис. робочих місць.

Ще майже 59 тис. робочих місць можуть постраждати у сфері виробництва сонячних панелей через ринковий тиск, а впровадження низьковуглецевих технологій може вплинути приблизно на 4,5 тис. працівників сталеливарної галузі.

Дефіцит кадрів залишається однією з головних проблем

Водночас європейські роботодавці продовжують повідомляти про нестачу працівників із необхідними навичками.

За даними Єврокомісії, у 2023 році про дефіцит кваліфікованих кадрів повідомили 68% середніх компаній. У 2024 році вже 77% підприємств заявили, що нестача працівників і навичок стримує інвестиційну діяльність. У зв’язку з цим Єврокомісія планує зробити розвиток людського капіталу одним із ключових елементів економічної політики ЄС.

Вперше рекомендації в межах Європейського семестру міститимуть окремий акцент на освіті, професійній підготовці, навчанні дорослих, розвитку STEM-компетенцій та перекваліфікації працівників.

Ризики бідності та нерівності

Єврокомісія також звертає увагу на соціальні ризики. Зокрема, домогосподарства з низькими доходами можуть непропорційно постраждати від зростання цін на паливо для транспорту. За оцінками, це може коштувати їм додатково 1,4% річного доходу.

У документі також зазначається, що громадяни країн, які не входять до ЄС, значно частіше працюють на посадах, для яких мають надмірну кваліфікацію, порівняно з місцевими працівниками.

Крім того, кожен п’ятий працівник у ЄС зайнятий на низькооплачуваній роботі в секторах із низькою продуктивністю праці, а кожен дванадцятий перебуває під ризиком бідності, попри наявність роботи.

На цьому тлі Брюссель закликатиме країни-члени активніше впроваджувати реформи, спрямовані на розвиток навичок, підвищення якості робочих місць та зміцнення систем соціального захисту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейський Союз представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. Водночас стратегія не має спеціального бюджету та спирається переважно на рекомендації, а не на обов’язкове законодавство.

У Єврокомісії заявили, що до 2030 року планують скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. А в довгостроковій перспективі — до 2050 року — ЄС ставить за мету повністю викорінити бідність.

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