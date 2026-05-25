Українці зараз найгостріше сприймають ризик, що діти зростатимуть у бідності — опитування Сьогодні 08:33

В умовах війни українці особливо занепокоєні тим, що діти можуть зростати у злиднях.

Про це свідчать результати соцопитування групи «Рейтинг».

Найгостріше в умовах війни українці сприймають ризик того, що діти в майбутньому зростатимуть у бідності: 88% респондентів загалом висловили занепокоєння, з них 74% — «дуже схвильовані».

Що найбільше турбує українців у майбутньому країни, www.ratinggroup.ua

До трійки переживань також входить питання якості освіти (85% загалом і 59% дуже схвильовані) та бідності (84% загалом і 57% дуже схвильовані).

Клімат і політичні розколи теж значно турбують українців, але в умовах війни відносно поступаються соціально-економічним і гуманітарним питанням.

Українці значно інтенсивніше, ніж у середньому громадяни ЄС, переживають щодо бідності, якості освіти та старіння населення.

Найгостріше занепокоєння українців щодо майбутнього країни

Найгострішим соціальним ризиком українці називають можливість того, що діти зростатимуть у бідності.

Загалом 88% респондентів висловили занепокоєння цим питанням, зокрема 74% — високий рівень стурбованості.

Для порівняння, у середньому в країнах ЄС «дуже схвильовані» цим 40% опитаних, тоді як в Україні — 74%.

Найгострішим соціальним ризиком українці називають можливість того, що діти зростатимуть у бідності, www.ratinggroup.ua

Якість освіти залишається одним із ключових факторів занепокоєння щодо майбутнього країни.

В Україні 85% респондентів загалом і 59% «дуже схвильовані» станом освітньої системи. У країнах ЄС ці показники становлять 81% і 39% відповідно.

Таким чином, загальний рівень занепокоєння є близьким, однак інтенсивність переживань в Україні суттєво вища.

Демографічні виклики та старіння населення

Питання старіння населення також належить до значущих соціальних проблем.

В Україні 74% респондентів загалом і 41% «дуже схвильовані» цією проблемою. У країнах ЄС аналогічний показник становить 26%.

Молодь ця тема турбує відносно менше, ніж старші категорії громадян. Якщо серед молодих чоловіків і жінок частка переживання складає близько двох третин, то серед чоловіків віком 51% щодо старіння населення переживає 81%, а серед старших жінок — 87%.

Питання старіння населення також належить до значущих соціальних проблем, www.ratinggroup.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Європейський Союз представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. У Єврокомісії заявили, що до 2030 року планують скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. А в довгостроковій перспективі — до 2050 року — ЄС ставить за мету повністю викорінити бідність.

