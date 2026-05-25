Мінекономіки не планує кардинально змінювати критерії критичності підприємств — Соболев

Міністерство економіки не очікує кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Уряд проведе аудит критеріїв

Соболев зазначив, що критерії регулярно переглядають і доповнюють.

«Зазвичай по тому, як критерії додаються і їх постійно переглядають, ми робимо регулярний аудит. І от пройшло часу понад рік, і підійшов час подивитися на ці всі критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється. Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв», — запевнив міністр.

Він уточнив, що основні зміни до критеріїв бронювання вже обговорили.

«Це будуть точкові зміни, галузеві критерії, які для невеликої частки компаній регіональні адміністрації і міністерства мають переглянути і подивитися, чи ці компанії і критерії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб Сил оборони і для економіки. Але основний ефект на те, які компанії бронюються, він від двох критеріїв — зарплати і відстрочки за сумісництво», — заявив він.

Відповідаючи на питання щодо підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати, Соболев нагадав, що наразі зарплатна вимога — це 2,5 мінімуму.

«І за цей час, з останнього підняття, пройшло більше року. Ми бачимо і додаткову інфляцію, і бачимо, до речі, як зростають середні зарплати у людей. Ми спілкувалися з бізнесом, і це (майже 26 тисяч гривень. — Ред.) — той рівень, який нам здається прийнятний для бізнесу», — сказав міністр.

Він повідомив, що для прифронтових територій, де необхідна більша увага для бізнесу, зарплатні критерії лишаються на тому рівні, як це є на сьогодні (21 600 грн).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств.

Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи.

Також упродовж трьох місяців планують переглянути статус усіх підприємств, які вже мають критичний статус.

