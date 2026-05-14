Заброньованих можуть зобов’язати працювати на критичній інфраструктурі або служити в резерві — законопроєкт Сьогодні 16:05

Одне з ключових положень законопроєкту стосується участі заброньованих осіб в обороні держави.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15237, який передбачає нові підходи до механізму бронювання військовозобов’язаних.

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України.

Що передбачає законопроєкт

У документі зазначено, що держава має встановити чіткі та однакові для всіх правила бронювання. Категорії осіб, які матимуть право на бронювання, підстави для його надання та граничні строки пропонують визначати виключно законом.

Також законопроєкт передбачає:

заборону безстрокового бронювання;

регулярний перегляд бронювання на відповідність установленим вимогам;

створення Реєстру заброньованих осіб;

знеособлення персональних даних у реєстрі.

Автори документа пропонують визначити три можливі форми такої участі:

працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури;

служба в резерві;

здійснення цільових внесків на оборону.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що документ має врегулювати питання справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні.

Автори ініціативи вважають, що такі зміни мають сприяти підвищенню довіри до держави, зменшенню корупційних ризиків і підтримці боєздатності сил оборони.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні продовжують діяти чинні правила бронювання працівників критично важливих підприємств, а інформація про можливе скасування броні для більшості компаній не відповідає дійсності.

Директор Департаменту економіки, безпеки та оборони міністерства Сергій Сметанко повідомив , що триває робота над вдосконаленням механізму бронювання через «Дію». Мінекономіки та Міноборони опрацьовують декілька моделей, а узгоджене рішення очікується вже у червні. Також бізнес вкотре звернув увагу на можливість коригування підходів до бронювання компаній, які фактично працюють у прифронтових регіонах, хоча зареєстровані не там.

Раніше народний депутат Юрій Здебський також заявляв , що в Україні можуть переглянути підходи до бронювання військовозобов’язаних чоловіків, а також до надання відстрочок від мобілізації. На його думку, заброньованими мають залишитися працівники критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграрії, адже вони важливі для функціонування країни в умовах війни.

Зі свого боку член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонував змінити підхід до бронювання: бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська.

