Мінекономіки презентувало бізнесу нові цифрові сервіси та законодавчі зміни Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Представники міністерства розповіли про найближчі законодавчі зміни, очікувані оновлення та інші актуальні для бізнесу питання.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело зустріч із Європейською Бізнес Асоціацією, де презентувало плани реформ на 2026−2027 роки.

Про це повідомляє ЄБА.

Цифрові інструменти взаємодії держави та бізнесу

Заступник міністра з питань цифрового розвитку Олександр Циборт презентував результати роботи державної платформи «Пульс» — інструменту для збору та вирішення проблем бізнесу. Станом на перший квартал 2026 року платформа отримала понад 500 звернень, на основі яких готуються зміни до нормативно-правового регулювання.

Наразі вже реалізовано 98 рішень із загальним економічним ефектом понад 1,8 млрд грн. У майбутньому «Пульс» планують інтегрувати з «Дією» та банківським сектором. Це має дати змогу формувати аналітику потреб бізнесу на основі великих масивів даних.

Окремо спікер представив систему «Обрій», яка з’явиться у «Дії» та буде спрямована на розвиток workforce-політики. Йдеться про узгодження потреб бізнесу й держави у підготовці та перекваліфікації кадрів, насамперед за робітничими спеціальностями.

Бронювання працівників

Директор Департаменту економіки, безпеки та оборони міністерства Сергій Сметанко повідомив, що триває робота над вдосконаленням механізму бронювання через «Дію». Мінекономіки та Міноборони опрацьовують декілька моделей, а узгоджене рішення очікується вже у червні.

Також бізнес вкотре звернув увагу на можливість коригування підходів до бронювання компаній, які фактично працюють у прифронтових регіонах, хоча зареєстровані не там.

Євроінтеграція в агросекторі та «промисловий безвіз»

Заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що після ухвалення необхідного законодавства Україна переходить до практичного етапу переговорів з ЄС щодо Угоди АСАА («промисловий безвіз»).

За оцінками міністерства, реалістичним є запуск механізму вже у 2027 році. Також сторони домовилися окремо опрацювати дорожню карту разом із компаніями.

Також відомство працює над модернізацією системи електронних складських документів. Планується оновлення ІТ-рішень упродовж 4−6 місяців, а також запровадження електронних підписів по всьому ланцюгу обігу зерна.

Щодо ринку деревини, уряд готує рішення для підвищення прозорості біржових торгів та збільшення заготівлі сировини.

Регуляторна політика та законодавчі зміни

Міністерство підтвердило готовність доопрацювати законопроєкт № 15100 щодо позасудового вирішення споживчих спорів спільно з бізнесом, зокрема в частині вимог до маркування продукції.

Представники Мінекономіки також повідомили про підготовку окремих законодавчих ініціатив, а саме:

повторне внесення законопроєкту щодо врегулювання реєстрації дитячого та медичного харчування з можливістю завершити реєстрації з середини червня;

розробку законодавства у сфері управління відходами електронного та електричного обладнання — подання на розгляд Уряду очікується у серпні 2026 року;

роботу над законопроєктами щодо офіційного контролю, пестицидів та модернізації аграрного регулювання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні продовжують діяти чинні правила бронювання працівників критично важливих підприємств, а інформація про можливе скасування броні для більшості компаній не відповідає дійсності.

