«Податок на Google» приніс Україні 6,9 млрд грн за 4 місяці

За перші чотири місяці 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги користувачам в Україні, сплатили понад 6,9 млрд грн так званого «податку на Google».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Обсяги надходжень у валюті

У валютному еквіваленті надходження становлять:

52 млн євро;

97,6 млн доларів США.

За словами Карнаух, надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільші платники податку

Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.

«Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», — розповіла Карнаух.

З початку року ще дев’ять міжнародних компаній зареєструвалися платниками ПДВ в Україні.

Загалом станом на сьогодні в Україні налічується 154 нерезиденти, які офіційно сплачують «податок на Google».

За чинним законодавством, іноземна компанія зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо обсяг її електронних послуг для українських користувачів за останні 12 місяців перевищує 1 млн грн.

