Чому ризики для ринку праці залишаються значними: в НБУ пояснили

Казна та Політика
Українські компанії відчувають стабільну нестачу кадрів не лише в робітничих професіях, як це було раніше, а практично на всіх рівнях. Отож ризики для ринку праці залишаються значними через міграцію та асиміляцію українців за кордоном.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
Базовий сценарій містить припущення щодо розвороту міграційних потоків у 2027- 2028 роках. Однак НБУ розглядає ризик тривалого відпливу населення як вагомий чинник обмеження економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Повернення громадян

Повільне повернення громадян зумовлюватиме збереження значних структурних диспропорцій на ринку праці та дефіциту робочої сили, що посилюватиметься нерівномірністю за видами діяльності та регіонами.
Демографічні втрати суттєво обмежуватимуть потенціал внутрішнього ринку. Ризики посилення міграційного відпливу зростуть у разі погіршення безпекової ситуації та руйнування критичної інфраструктури.
Тривала адаптація українців, насамперед молоді, до життя за кордоном може стати додатковим бар’єром для повернення.

Що вплине позитивно

  • Швидша нормалізація безпекової ситуації,
  • активне відновлення житла і розбудова робочих місць,
  • ефективні державні заходи зі стимулювання репатріації можуть пожвавити зворотні міграційні процеси та пом’якшити кадровий дефіцит.
Нагадаємо, в Україні запускають проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». Проєкт створює місток між людьми 50+ і роботодавцями, яким сьогодні потрібні відповідальні працівники, готові включатися в роботу.
Ініціатори програми зазначають, що запуск проєкту має стати відповіддю на дефіцит кадрів на українському ринку праці.
За даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній повідомляють про нестачу персоналу. Водночас значна кількість людей старшого віку мають професійний досвід, однак стикаються з труднощами під час повернення до роботи через необхідність оновлення навичок і вікові упередження.
Програма складається з трьох основних етапів:
  • навчання для людей віком 50+, яке передбачає оновлення резюме, підготовку до співбесід та ознайомлення із сучасними вимогами ринку праці;
  • зустрічі з роботодавцями та обговорення можливих форматів співпраці;
  • стажування або можливе працевлаштування тривалістю до 10 днів.
Подати заявку на участь у проєкті та ознайомитись з деталями можна за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаНБУ
