Економіст назвав «компроміс» для України на шляху до ЄС Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Економіст назвав «компроміс» для України на шляху до ЄС

Вводити ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні наразі недоцільно. Таку норму можна запровадити лише у рік вступу країни до Євросоюзу та для бізнесу з оборотом від 85 тисяч євро.

Про це розповів економіст CASE Ukraine Олег Гетьман для УНІАН

За його словами, ідея запровадження ПДВ для ФОПів обговорюється у Кабінеті міністрів, однак реалізовувати її зараз не варто.

«Це все зараз недоцільно. Є думки у Кабінеті міністрів, що цей податок треба вводити, але лише з порогом від 85 тисяч євро і лише у рік вступу України до ЄС. Це оптимальне рішення, бо це одна з ключових норм по євроінтеграції. Впровадження цього у рік вступу у ЄС — чудовий компроміс», — сказав Гетьман.

Водночас він позитивно оцінив більшість інших рекомендацій міжнародних партнерів для України. Він зазначив, що виконання вимог МВФ, програми Ukraine Facility та рекомендацій Світового банку могло б суттєво прискорити економічний розвиток України.

«Були б перезавантаженні АРМА та ДБР, держава продала б банки, які зараз є тягарем, у податковій системі зникли б викривлення тощо. Але ж ці пункти блокуються парламентом», — зазначив економіст.

Також він наголосив, що український бізнес зараз найбільше потребує доступного фінансування та державної програми страхування воєнних ризиків. За його словами, чинні державні програми підтримки варто розширювати, зокрема програму «5−7-9». Він звернув увагу, що на страхування воєнних ризиків та компенсацію збитків у держбюджеті передбачили лише 1 млрд грн на рік, і ці кошти вже вичерпано.

«Треба зупинити сумнівні програми як „зимова тисяча“ чи „кешбек на пальне“ та перенаправити їх на те, що дійсно дасть поштовх економіці», — додав Гетьман.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.