«Аеропортове перемир’я» з рф: що це значить

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах рф та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.
За словами міністра, Києву «ймовірно, потрібна нова роль Європи» у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а російський диктатор путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.
«Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого «аеропортового перемир’я», — додав він.
За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.
Сибіга припустив, що європейські партнери могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир’я. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.
Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.
«Це має бути доповнюючий напрямок — не замість, не альтернативний», — пояснив він, додавши, що Європа має говорити «одним голосом».
Можливе відкриття аеропортів в Україні
Нагадаємо, Україна офіційно закрила повітряний простір для цивільної авіації 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії. Відтоді регулярні пасажирські авіарейси в країні не виконуються.
Водночас на початку 2025 року гендиректор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський заявляв, що летовище готове відновити роботу протягом місяця після відкриття неба.
У березні 2026 року український уряд створив спеціальну робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів після відкриття повітряного простору. До її завдань входить координація між відомствами, підготовка поетапного плану запуску польотів та захист авіаційної інфраструктури.