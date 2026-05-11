Фактична інфляція перевищує прогнози НБУ через подорожчання пального

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року, через подорожчання пального.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.
Основною причиною відхилення загальної інфляції від прогнозу були суттєвіші шоки пропозиції окремих сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція перевищила прогнозну траєкторію через посилення тиску з боку витрат бізнесу. Підвищення заробітних плат, подорожчання пального та відповідне збільшення витрат на логістику та інші транспортні послуги зумовили швидше зростання цін на послуги та непродовольчі товари.
Головним чинником пришвидшення інфляції залишалося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту.
Зазначається, що інфляція пального суттєво пришвидшилася до 36,1% р/р.
Тривало подорожчання всіх видів пального, передусім дизелю та автомобільного газу. Попри певне зниження світових цін на нафту в середині місяця, корекція роздрібних цін була стриманою через інерційність ціноутворення, а також вплив значних запасів, сформованих за цінового піку і законтрактованих за вищими цінами обсягів.
Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися — до 9,4% р/р.
Така динаміка зумовлена подальшим подорожчанням проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, передусім через здорожчання пального. Крім того, основні поштові оператори підвищили вартість послуг.
Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування незначно сповільнилися до 8,3% р/р.
У квітні зростання цін на сирі продукти незначно пригальмувало. Зокрема, надалі повільніше дорожчала свинина завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції. Овочі борщового набору залишалися більш ніж удвічі дешевшими, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди.
Зростання цін на огірки уповільнилося внаслідок збільшення пропозиції від українських тепличних комбінатів на тлі стриманого попиту. Водночас ціни на помідори зростали стрімкіше, ніж очікувалося, через недостатні обсяги внутрішнього виробництва. Внаслідок низького врожаю пришвидшилися темпи зростання цін на крупи, передусім гречку та пшоно.
За матеріалами:
Українські Новини
НБУ
