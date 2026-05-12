Обмеження розміру зарплат чиновникам: що думає Гетманцев Вчора 12:16

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що виступає за обмеження розміру зарплат чиновникам під час війни.

«Не бачу в цьому великого резерву, якщо чесно. Але це питання навіть не пошуку додаткових ресурсів. Це питання простої справедливості. Саме тому я вносив поправку до закону про державний бюджет на 2026 рік, якою пропонував обмежити виплати всім чиновникам і наглядовим радам сумою не більше 80 тисяч гривень на місяць. Я вважаю, що це дуже велика зарплата під час війни, і зарплата, на яку чиновник, для якого у війну основним завданням є служіння, а не заробляння, може перетерпіти і до кінця війни дожити. Далі вже вирішувати безперечно можна, виходячи з інших підстав та можливостей. Але під час війни точно потрібно заробітну плату обмежити», — сказав депутат.

Данило Гетманцев нагадав, що не підтримував рішення про збільшення депутатських виплат на 133 тисячі гривень.

«Але на відміну від опозиції в особі Дмитра Разумкова, який широко критикував це рішення, я щомісяця перераховую 133 тисячі гривень військовим частинам. І публікую про це документи. А всі інші, хто критикував підвищення заробітних плат депутатам, вони чомусь тихесенько захом’ячили ці гроші і забули про свою таку безкомпромісну політичну позицію», — підсумував Гемтанцев.

