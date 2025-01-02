Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше — Finance.ua
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Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше

Особисті фінанси
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Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше
Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше
Зарплати чиновників в Україні в період із січня по листопад 2024 року включно зросли на 61%. В останній місяць осені середня зарплата в центральних державних органах склала 62 тисячі гривень.
За даними Міністерства фінансів, на початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні.
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Лідерами за рівнем зарплат став Антимонопольний комітет, де в середньому працівники отримують 118,7 тисячі гривень.
Загалом у комітеті працює 268 осіб. При цьому найвища зарплата у керівництва — 215 тисяч гривень.
У Міністерстві юстиції працюють 997 осіб, а середня зарплата — 100,5 тисячі гривень.
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При цьому в Центральній виборчій комісії зарплата становить 97,2 тисячі гривень, а працюють 248 осіб. Найвища зарплата у керівництва — 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень.
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 65,5 тисячі гривень, а чисельність працівників — 672 осіб. Варто зазначити, що керівництво отримує 132,9 тисячі гривень.
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Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% - до 20 592 гривень.
Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій — 50 752 гривень.
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За матеріалами:
УНІАН
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