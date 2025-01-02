Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше — Finance.ua

Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Вони «працюють»? Чиновники в Україні почали отримувати на 61% більше

Зарплати чиновників в Україні в період із січня по листопад 2024 року включно зросли на 61%. В останній місяць осені середня зарплата в центральних державних органах склала 62 тисячі гривень.

зарплата чиновників у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні. За даними Міністерства фінансів , на початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Таким чином,

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Хто має найбільші

Лідерами за рівнем зарплат став Антимонопольний комітет, де в середньому працівники отримують 118,7 тисячі гривень.

Загалом у комітеті працює 268 осіб. При цьому найвища зарплата у керівництва — 215 тисяч гривень.

У Міністерстві юстиції працюють 997 осіб, а середня зарплата — 100,5 тисячі гривень.

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При цьому в Центральній виборчій комісії зарплата становить 97,2 тисячі гривень, а працюють 248 осіб. Найвища зарплата у керівництва — 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 65,5 тисячі гривень, а чисельність працівників — 672 осіб. Варто зазначити, що керівництво отримує 132,9 тисячі гривень.

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Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% - до 20 592 гривень.

Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій — 50 752 гривень.

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УНІАН За матеріалами:

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