Корупція на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП викрили схему на 17 мільйонів — Finance.ua
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Корупція на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП викрили схему на 17 мільйонів

Кримінал
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Корупція на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП викрили схему на 17 мільйонів
Корупція на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП викрили схему на 17 мільйонів, Фото: nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час здійснення ремонту колійних машин.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» з метою протиправного збагачення створив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.
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Впродовж квітня 2021 — лютого 2022 рр. він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
Наразі про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
За матеріалами:
Finance.ua
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