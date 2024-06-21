Директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні 6,8 млн грн коштів ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні 6,8 млн грн коштів ЗСУ

Кримінал
36
Директору приватного підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
За даними слідства, у 2022 році фігурант уклав договір з однією з військових частин у Києві на постачання 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38,5 млн грн, призначених для потреб оборони.
Читайте також
Використовуючи службове становище, він завищив ціну комплектування ноутбуків на суму 6,8 млн грн. Ці кошти підозрюваний вивів за межі України.
Прокурори вже погодили клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.