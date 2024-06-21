Директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні 6,8 млн грн коштів ЗСУ — Finance.ua

Директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні 6,8 млн грн коштів ЗСУ Сьогодні 12:40 — Кримінал

Директору приватного підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, у 2022 році фігурант уклав договір з однією з військових частин у Києві на постачання 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38,5 млн грн, призначених для потреб оборони.

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Використовуючи службове становище, він завищив ціну комплектування ноутбуків на суму 6,8 млн грн. Ці кошти підозрюваний вивів за межі України.

Прокурори вже погодили клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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