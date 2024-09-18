Дорожня корупція: на схемі на 286 млн грн викрито посадовців Дніпропетровської ОДА — Finance.ua

Дорожня корупція: на схемі на 286 млн грн викрито посадовців Дніпропетровської ОДА
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення рф державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину):
- голові Дніпропетровської ОДА;
- заступнику голови Дніпропетровської ОДА;
- керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;
- начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;
- керівнику суб’єкта господарської діяльності.
Читайте також
У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.
За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.
Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.
Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.
Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.
Поділитися новиною