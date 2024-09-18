Дорожня корупція: на схемі на 286 млн грн викрито посадовців Дніпропетровської ОДА — Finance.ua

Дорожня корупція: на схемі на 286 млн грн викрито посадовців Дніпропетровської ОДА Сьогодні 17:15 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення рф державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину):

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

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У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

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Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

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