БЕБ виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни — Finance.ua

БЕБ виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни Сьогодні 10:15 — Кримінал

БЕБ виявило масштабне розкрадання коштів на будівництві шкільних укриттів під час війни, Фото: esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки у Київській області здійснює досудове розслідування щодо привласнення коштів на укриттях для навчальних закладів.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів у 2023−2024 роках службовці компаній, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам. Це підтверджується висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, проведеними державними експертними установами.

В рамках будівельно-технічної експертизи здійснено огляд найпростіших укриттів цивільного захисту у Київській області, в ході якого встановлені порушення вимог ДБН й ДСТУ та невідповідність предмета закупівлі, що призвели до розкрадання бюджетних коштів, асигнованих на виконання Державної програми щодо забезпечення навчальних закладів укриттями цивільного захисту на суму 379 млн грн.

Лише у Київській області сума вже встановлених збитків становить понад 20 млн грн, де замовником виступали органи місцевого самоврядування.

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Співробітники БЕБ також з’ясували, що по укриттях цивільного захисту не проводились контрольні випробування, а існуючі висновки однієї з експертних установ ґрунтуються виключно на теоретичних дослідженнях. Крім того, в тендерній документації зазначені норми ДБН, що на дату укладання договорів були не чинними.

Детективи провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства-постачальника, місцем проживання службових осіб, в їх транспортних засобах та в навчальних закладах, які придбали укриття цивільного захисту.

В результаті була вилучена документація по вже виконаних контрактах щодо постачання укриттів цивільного захисту в адресу закладів освіти, що є предметом досудового розслідування.

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