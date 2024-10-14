Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року — Finance.ua

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Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року

Кримінал
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Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року
Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року
ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК протягом цього року. Загалом понад 30 осіб було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.
Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам. Її мета — налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.
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Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.
У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.
Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними та шкодять інтересам держави. У першу чергу — її обороноздатності.
За матеріалами:
РБК-Україна
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