Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року — Finance.ua

Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року Сьогодні 11:15 — Кримінал

Корупція у ВЛК: скільки справ порушили цього року

ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК протягом цього року. Загалом понад 30 осіб було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам. Її мета — налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

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Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними та шкодять інтересам держави. У першу чергу — її обороноздатності.

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