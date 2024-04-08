В Україні заблокували ще кілька схем з ухилянтами: викрили очільника ВЛК і депутата — Finance.ua

В Україні заблокували ще кілька схем з ухилянтами: викрили очільника ВЛК і депутата Сьогодні 15:45 — Кримінал

В Україні заблокували ще кілька схем з ухилянтами: викрили очільника ВЛК і депутата, Фото: СБУ

Служба безпеки і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок. Серед них — голова районної військово-лікарської комісії та мобілізований депутат сільради.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила до $12 тис.

Так, на Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради.

Після початку повномасштабного вторгнення рф його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

В Одеській області затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

На Прикарпатті нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Читайте також Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч американських турнікетів, які там пролежали майже рік

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

У Черкаській області затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував «посадами» у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.