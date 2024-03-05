Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч американських турнікетів, які там пролежали майже рік — Finance.ua
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Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч американських турнікетів, які там пролежали майже рік

Кримінал
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Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч американських турнікетів, які там пролежали майже рік
Аудит Міноборони виявив на складі 30 тисяч американських турнікетів, які там пролежали майже рік, Фото: mil.gov.ua
На складах Командування медичних сил Міністерство оборони виявило 30 тисяч турнікетів. Вони там зберігалися майже рік.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Команування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що ці турнікети отримали ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим — всього 458 одиниць.
«Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина — уже у військовослужбовців», — повідомили в Міноборони.
Також вже почали видавати й інше медичне майно (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.
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Нагадаємо, раніше аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.
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НАБУ викрило нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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