В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн» — Finance.ua

В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн» Сьогодні 11:07 — Казна та Політика

В Міноборони пояснили, як з’явились «яйця по 17 грн»

Міністерство оборони України запровадило нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Відомство запевняє, що «яєць по 17 гривень» більше не буде.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Міністерство оборони співпрацює з правоохоронними органами, щоб ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, та одночасно запроваджує нову архітектуру закупівель відповідно до стандартів країн НАТО», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Міноборони

Як було раніше

До травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам.

Для цього, вони напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, до якого входили всі продукти. Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги, компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м’ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина.

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«Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з’явилися сумновідомі „яйця по 17 грн“», — пояснюють в міністерстві.

Що зміниться

Щоб уникнути таких зловживань, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим.

Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то на одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно).

Реформа закупівель

Міноборони також започатковує реформу закупівель. Нова система передбачає дворівневий механізм — Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція — Державний оператор тилу.

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Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов’язків повинен ліквідувати корупційні ризики.

Державний оператор тилу вже анонсував в Prozorro перші тендери за новою системою закупівель, яка стартує з II кварталу.

Нагадаємо, на початку 2023 року в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков пояснював, що в контракті із постачальниками йдеться саме про послуги з харчування воїнів. «Міністерство не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця», — наголошував міністр.

Тоді ж Міністерство оборони України внесло зміни до восьми договорів щодо організації закупівлі продукти для армії. Зокрема вартість яєць стала 8,40.

Довідка Finance.ua:

раніше НАБУ викрило нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти;

застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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