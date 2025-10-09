Україна готує запуск міжнародної комісії з виплати компенсацій за збитки від війни Сьогодні 20:33 — Казна та Політика

Готується запуск компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви громадян України щодо збитків, завданих росією під час війни. Важливо, щоб до розгляду були включені не лише події після 2022 року, а й з 2014 року.

Про це повідомила постійна представниця президента в Криму Ольга Куришко в Media Center Ukraine, передає УНН.

Коли запрацює комісія

За словами Куришко, Компенсаційну комісію планують запустити у 2026 році. Вона розглядатиме заяви, подані до Реєстру збитків, який функціонує з 2023 року.

Наразі триває фіналізація статуту Комісії під егідою Ради Європи. Саме ця структура ухвалюватиме рішення щодо розміру компенсацій постраждалим.

Які збитки враховуватимуть

«Прямо зараз відбувається історичний момент — запуск роботи компенсаційної комісії. Важливо, щоб у цій роботі були враховані події не лише 2022 року, але й 2014 року», — зазначила Куришко.

Вона також наголосила на необхідності пояснювати громадянам, які саме види компенсацій можуть бути заявлені та як відбуватиметься цей процес.

Куришко уточнила, що постраждалі можуть подати інформацію до Реєстру збитків незалежно від місця перебування, навіть якщо вони нині живуть у третіх країнах.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев раніше заявляв, що збитки від російської агресії станом на сьогодні складають 589 млрд доларів.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив , що війна росії проти України щороку коштує близько одного мільярда євро. За його словами, Україна може покрити лише половину цієї суми, решта має лягти на плечі міжнародної демократичної спільноти.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.