Уряд визначив план, як країна забезпечуватиме теплом та світлом цієї зими — деталі

Казна та Політика
Кабінет Міністрів України затвердив розроблений Міністерством енергетики України план заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року.
Про це пише Міненерго.
«Наша ціль — систематизувати вже наявні ініціативи та рішення — Уряду, Антикризового енергетичного штабу, профільних штабів — та створити єдиний зрозумілий для всіх відомств механізм реагування. В умовах посилених обстрілів росією маємо забезпечити злагоджену координацію між центральними і місцевими органами влади, військовими структурами і енергетичними компаніями та виробити єдиний алгоритм дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них», — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Ключові заходи Плану

  • Інженерний захист і ППО енергооб’єктів, що передбачає координацію усіх відповідальних органів для забезпечення реального прикриття критичної енергетичної інфраструктури.
  • Створення хабу резервного обладнання — тобто формування централізованого запасу для оперативного відновлення енергопостачання.
  • Створення регіональних антикризових штабів на місцях — для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації відновлювальних робіт.
  • Підтримка прифронтових регіонів — забезпечення пальним, генераторами та засобами супутникового зв’язку для готовності до надзвичайних ситуацій.
  • Підсилення комунікаційної інфраструктури — забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв’язку навіть у разі можливих знеструмлень.
Розроблена доржня карта дій дозволить підвищити стійкість об’єктів паливно-енергетичного комплексу до ймовірних атак, скоротити час відновлення електро- і теплопостачання, забезпечити ефективну взаємодію між усіма структурами та раціональне використання резервів обладнання.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
