Ціна на газ для опалення: Кабмін зафіксував тариф
Кабмін продовжив покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України» до 31 березня 2026 року, тобто зафіксував тариф на газ, який використовується для опалення та продається бюджетним установам.
Пре це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:
- для населення — 7420 грн за 1000 кубічних метрів.
- для бюджетних установ — 16390 грн за 1000 кубометрів.
Рішення уряду «дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону».
НАК «Нафтогаз України» до кінця поточного опалювального сезону буде продавати газ виробникам теплової енергії для опалення помешкань українців за ціною 7420 гривень за 1000 кубометрів. Вартість газу напряму впливає на вартість опалення.
Раніше українські постачальники газу оприлюднили цінники на жовтень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна зросла до понад 26 грн за кубометр.
За даними традиційного огляду цін ГазПравди, на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.
Місячні цінники у жовтні коливаються від 8,46 до 26,4 грн за кубометр.
