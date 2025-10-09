0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як знайти роботу в Польщі: основні правила для резюме

Особисті фінанси
55
Як знайти роботу в Польщі: основні правила для резюме
Як знайти роботу в Польщі: основні правила для резюме
Щоб отримати бажану посаду, важливо не лише шукати вакансії, а й правильно підготувати своє резюме. Воно має привернути увагу рекрутера і показати ваші сильні сторони, досвід та компетенції.
Із посиланням на uainkrakow розповідаємо, як створити CV, на яке звернуть увагу.

Що таке CV і де його створити

CV — це детальний опис вашого професійного досвіду, навичок, освіти та досягнень. Створити його легко за допомогою безкоштовних онлайн-шаблонів:
  • CV-maker.pl
  • Jobseeker.com
  • CVeasy. pl
  • Interviewme. pl
Популярним інструментом у Польщі є також LinkedIn. Посилання на профіль у вашому CV підкреслить професійний досвід, а також дозволить додати фото, інформацію про володіння мовами та хобі.

Основні правила складання резюме

  1. Що обов’язково вказувати: освіту, досвід роботи, навички та контактні дані.
  2. Прізвище та ім’я: розташуйте у верхньому куті документа як заголовок.
  3. Опис кар’єри: не обмежуйтесь лише переліком компетенцій. Покажіть свої досягнення та результати, яких досягли попередні роботодавці завдяки вашій роботі.
  4. Освіта: якщо є вища, можна не вказувати середню або початкову.

Особисті дані та фото

  • Не вказуйте номер PESEL, паспортні дані, релігійні переконання або сексуальну орієнтацію.
  • Фото має бути професійним: діловий одяг, кадроване, сучасне, без інших людей на знімку.

Рівень знання мов

Навіть базовий рівень мов варто вказати. Можна розмістити його у розділі «Навички» або окремо, додати сертифікати або приклади використання мови у роботі, наприклад «листування з партнерами іноземною мовою». Оцінюйте рівень об’єктивно, використовуючи шкалу CEFR.
Читайте також

Хобі та інтереси

Розкажіть роботодавцю про заняття спортом, подорожі, музику, волонтерські проєкти чи активізм. Це додає вашому резюме людського обличчя та показує ваші додаткові компетенції.

Захист персональних даних

У Польщі обов’язково додавати розділ про згоду на обробку персональних даних («klauzula» або «klauzula o ochronie danych osobowych»). Без цього резюме взагалі не розглядатимуть.

Ключові поради

  • Лаконічне та структуроване резюме виглядає краще, ніж хаотичне та надто розширене.
  • Розкажіть про свої сильні сторони, але не перехваліть себе.
  • Якщо роботодавець просить мотиваційний лист або портфоліо — обов’язково їх додайте.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems