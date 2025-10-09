Як знайти роботу в Польщі: основні правила для резюме Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Щоб отримати бажану посаду, важливо не лише шукати вакансії, а й правильно підготувати своє резюме. Воно має привернути увагу рекрутера і показати ваші сильні сторони, досвід та компетенції.

Із посиланням на uainkrakow розповідаємо, як створити CV, на яке звернуть увагу.

Що таке CV і де його створити

CV — це детальний опис вашого професійного досвіду, навичок, освіти та досягнень. Створити його легко за допомогою безкоштовних онлайн-шаблонів:

CV-maker.pl

Jobseeker.com

CVeasy. pl

Interviewme. pl

Популярним інструментом у Польщі є також LinkedIn. Посилання на профіль у вашому CV підкреслить професійний досвід, а також дозволить додати фото, інформацію про володіння мовами та хобі.

Основні правила складання резюме

Що обов’язково вказувати: освіту, досвід роботи, навички та контактні дані. Прізвище та ім’я: розташуйте у верхньому куті документа як заголовок. Опис кар’єри: не обмежуйтесь лише переліком компетенцій. Покажіть свої досягнення та результати, яких досягли попередні роботодавці завдяки вашій роботі. Освіта: якщо є вища, можна не вказувати середню або початкову.

Особисті дані та фото

Не вказуйте номер PESEL, паспортні дані, релігійні переконання або сексуальну орієнтацію.

Фото має бути професійним: діловий одяг, кадроване, сучасне, без інших людей на знімку.

Рівень знання мов

Навіть базовий рівень мов варто вказати. Можна розмістити його у розділі «Навички» або окремо, додати сертифікати або приклади використання мови у роботі, наприклад «листування з партнерами іноземною мовою». Оцінюйте рівень об’єктивно, використовуючи шкалу CEFR.

Хобі та інтереси

Розкажіть роботодавцю про заняття спортом, подорожі, музику, волонтерські проєкти чи активізм. Це додає вашому резюме людського обличчя та показує ваші додаткові компетенції.

Захист персональних даних

У Польщі обов’язково додавати розділ про згоду на обробку персональних даних («klauzula» або «klauzula o ochronie danych osobowych»). Без цього резюме взагалі не розглядатимуть.

Ключові поради

Лаконічне та структуроване резюме виглядає краще, ніж хаотичне та надто розширене.

Розкажіть про свої сильні сторони, але не перехваліть себе.

Якщо роботодавець просить мотиваційний лист або портфоліо — обов’язково їх додайте.

