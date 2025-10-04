Скільки заробляють у Польщі: середні доходи працівників
Середня валова зарплата в корпоративному секторі Польщі у серпні склала 8 769 злотих (99 100 грн станом на жовтень). Це на 7,1% більше, ніж рік тому, але на 1,5% менше, ніж у липні.
Про це свідчать дані Головного статистичного управління, пише inpoland.
Що вплинуло на показник серпня
Зазначається, що серпневий показник виявився трохи меншим за прогнози економістів, які очікували зростання на рівні 8%.
Причина — липневу статистику «підтягнули» разові виплати: премії, ювілейні бонуси та вихідна допомога. У серпні таких надбавок було менше, тому середня зарплата виглядає скромнішою.
Раніше польський уряд оголосив, що у 2026 році мінімальна зарплата становитиме 4806 злотих брутто (приблизно 3600 злотих нетто). Однак це являє собою валове збільшення лише на 140 злотих — більш ніж удвічі менше, ніж рік тому.
Влада пояснює рішення зниженням інфляції та потребою стримувати витрати бізнесу, але профспілки вимагають суттєвішого зростання.
Чому «середня» зарплата не про всіх
Статистика GUS охоплює лише підприємства з понад 10 працівниками та не враховує показники малого бізнесу чи зарплати працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.
Тому для багатьох працівників «середня зарплата у 8700 злотих брутто» залишається цифрою, далекою від реальності.
Також різниця між валовою сумою та тим, що фактично потрапляє на рахунок, є значною.
Після вирахування внесків (соцстрахування — 1200 злотих, медстрахування — близько 680 злотих) та податку на прибуток (приблизно 580 злотих) середня чиста зарплата у серпні становила близько 6310 злотих (71 500 грн станом на жовтень).
Однак ця зарплата доступна переважно працівникам великих компаній. У менших компаніях, де премії та надбавки є рідкістю, ця сума ще менша.
Нагадаємо, на польському ринку праці фіксують дві паралельні тенденції: кількість іноземних працівників зростає, але вакансій стає менше. За даними GUS, на кінець другого кварталу 2025 року в Польщі було 95,7 тис. вакансій. Це на 5,3 тис. менше, ніж трьома місяцями раніше, і на 15,1 тис. менше, ніж рік тому.
