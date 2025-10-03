0 800 307 555
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму

Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за «суттєве невиконання» його ядерних зобов’язань.
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.
«Ми вносимо до списку санкцій 44 особи та організації, причетні до ядерної програми Ірану, а також до діяльності мереж із закупівлі зброї, які підтримують програми виробництва балістичних ракет та військових літаків», — зазначено у повідомленні.
Повідомляється, що як мінімум п’ятеро осіб та одна компанія з цього переліку безпосередньо пов’язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямою наступницею програми ядерних озброєнь Ірану, що існувала до 2004 року.
«Іран активно намагається закуповувати компоненти й технології для підтримки своїх програм розповсюдження ядерної зброї», — відмітили у Держдепі.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу 29 вересня погодилася ввести низку обмежень щодо діяльності Ірану в галузі ядерного розповсюдження, які призупинили після набрання чинності ядерної угоди у 2015 році. Ці заходи включають як ті, що були ухвалені Радою Безпеки ООН з 2006 року в рамках послідовних резолюцій Радбезу ООН, так і автономні заходи ЄС.
Espreso.tv
