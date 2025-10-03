США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму Сьогодні 07:20 — Світ

Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Ірану за «суттєве невиконання» його ядерних зобов’язань.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо.

«Ми вносимо до списку санкцій 44 особи та організації, причетні до ядерної програми Ірану, а також до діяльності мереж із закупівлі зброї, які підтримують програми виробництва балістичних ракет та військових літаків», — зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що як мінімум п’ятеро осіб та одна компанія з цього переліку безпосередньо пов’язані з Організацією оборонних інновацій та досліджень Ірану (SPND). Вона вважається прямою наступницею програми ядерних озброєнь Ірану, що існувала до 2004 року.

«Іран активно намагається закуповувати компоненти й технології для підтримки своїх програм розповсюдження ядерної зброї», — відмітили у Держдепі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 29 вересня погодилася ввести низку обмежень щодо діяльності Ірану в галузі ядерного розповсюдження, які призупинили після набрання чинності ядерної угоди у 2015 році. Ці заходи включають як ті, що були ухвалені Радою Безпеки ООН з 2006 року в рамках послідовних резолюцій Радбезу ООН, так і автономні заходи ЄС.

