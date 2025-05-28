Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів — Finance.ua

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів Вчора 12:18 — Енергетика

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які мають на меті відродити атомну енергетику країни. Документи покликані стимулювати галузь усупереч низці фундаментальних проблем та без урахування правил безпеки.

Про це повідомляє ARS Technica.

Як повідомляється, видані адміністрацією Білого дому укази, зокрема, включають плани щодо спрощення процесу затвердження реакторів і стимулювання будівництва експериментальних реакторів Міністерством енергетики. Але вони також містять формулювання, які не відповідають іншим пріоритетам адміністрації і докорінно неправильно трактують використання ядерної енергії.

За інформацією видання, у 21 столітті у США було розпочато будівництво тільки чотирьох нових реакторів на наявних майданчиках. І два з них пізніше було скасовано через затримки у реалізації проєктів і зростання витрат. Два реактори, які були введені в експлуатацію, також постраждали від значних затримок і перевитрати коштів.

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Дослідники, які вивчали записи про будівництво, виявили, що багато затримок виникали через те, що робітники змушені були чекати на обладнання або завершення інших робіт на майданчику. Як пише ЗМІ, це може вказувати на те, що відсутність добре розвиненого ланцюжка постачань деталей реактора є суттєвим фактором. І останні великі зміни в правилах техніки безпеки відбулися у відповідь на аварію на Фукусімі, які виявили ключові вразливості в традиційних конструкціях.

Велика кількість стартапів запропонували проєкти, які враховують попередні причини відмов. Багато з них — це SMR, або невеликі модульні реактори, які обіцяють економію за рахунок масштабу завдяки будівництву реактора на центральному об’єкті та подальшій його доставці до місця установки. Але наразі в США схвалено тільки один реактор такого типу. І єдину заплановану установку цієї конструкції було скасовано, оскільки прогнозована вартість електроенергії стала неконкурентоспроможною.

Повідомляється, що таке проблематичне середовище робить інвестування в ядерну енергетику вкрай ризикованим. Однак зараз той час, коли ціни на природний газ, електроенергію від вітру і особливо — Сонця неймовірно низькі. І це ускладнює виправдання великих початкових витрат на ядерну енергетику, а також тривалого часу реалізацію проєктів, перш ніж вкладені інвестиції почнуть приносити прибуток.

В одному з указів щодо ядерної енергетики також міститься заклик до Міністерства енергетики надати фінансову підтримку галузі для стимулювання будівництва нових заводів. І держагентство вже робить це через програму гарантій за кредитами. Незважаючи на те, що ці гарантії не призвели до появи нових проєктів будівництва за більш ніж десятиліття, указ закликає до зусиль, які забезпечать «10 нових великих реакторів із завершеними проєктами в стадії будівництва до 2030 року».

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У той час як адміністрація Байдена схвалила виплати для підтримки роботи атомних електростанцій, Трамп закликає використати фінансування для повторного відкриття деяких заводів, які не могли працювати економічно ефективно раніше, — чого раніше в США не робили. Він також закликає спрямувати гроші на відновлення будівництва на майданчиках, де встановлення реакторів було скасовано, хоча тільки двом із таких проєктів менше десяти років.

Схожі нереалістичні часові межі та інші умови присутні в наказі «Розгортання передових технологій ядерних реакторів». Він покликаний заохотити деякі з пропонованих проєктів з установки малих модульних реакторів, які наразі перебувають в розробці. Документ наказує армії встановити один із них на військовій базі, яка буде введена в експлуатацію протягом наступних трьох років. Крім того, міністр енергетики має укласти контракти з компаніями на будівництво трьох випробувальних реакторів до 4 липня 2026 року.

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Очікується, що прискорений графік буде зумовлений наданням міністру енергетики можливості просто ігнорувати будь-який аспект екологічної експертизи, на який скаржаться компанії, які будують реактор: «Міністр повинен, згідно з чинним законодавством, використовувати всі наявні повноваження для скасування або прискорення екологічної експертизи Департаменту для дозволів, дозволів, узгоджень, договорів оренди та будь-якої іншої діяльності, запитуваної заявником або потенційним заявником».

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