США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та росії — Finance.ua
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США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та росії

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Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.
Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.
За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.
Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:
  • Модернізація гравітаційної бомби B61−13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.
  • Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio, оснащених ядерною зброєю.
15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як «Доповідь 491». У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.
Основні положення нової стратегії
  • Стримування кількох ядерних суперників одночасно.
  • Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.
  • Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або масштабні неядерні атаки.
  • Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.
Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.
За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації — хоча й масштабна — може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.
Раніше російський диктатор володимир путін підписав указ, який передбачає оновлення ядерної доктрини рф.
Зокрема, наразі причиною застосування російської «ядерки» нібито є «агресія проти росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави».
За матеріалами:
РБК-Україна
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