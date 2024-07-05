Найбільший у світі термоядерний реактор ITER вартістю $28 млрд запрацює через 15 років — Finance.ua
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Найбільший у світі термоядерний реактор ITER вартістю $28 млрд запрацює через 15 років

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Найбільший у світі термоядерний реактор ITER вартістю $28 млрд запрацює через 15 років
Найбільший у світі термоядерний реактор ITER вартістю $28 млрд запрацює через 15 років
Міжнародний експериментальний термоядерний реактор (ITER) завершений, але не працюватиме ще 15 років, повідомили вчені. Найбільший у світі термоядерний реактор, який зібрали у Франції, початково мав запрацювати ще у 2020 році, але тепер запуск перенесений на 2039 рік.
«Безумовно, затримка ITER не є кроком в правильному напрямку. Якщо говорити про вплив ядерного синтезу на проблеми, з якими зараз стикається людство, ми не повинні чекати, поки ядерний синтез вирішить їх. Це нерозумно», — каже П’єтро Барабаскі, генеральний директор проєкту.
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Термоядерний реактор ITER створений у співпраці 35 країн: всіма державами Європейського Союзу, Швейцарією, Великою Британією, Китаєм, Індією та США. Він містить найпотужніший у світі магніт, завдяки чому здатний створювати магнітне поле у 280 000 разів потужніше, ніж те, що захищає Землю.
Створення ITER обійшлося у $28 млрд. Спочатку планувалося, що його вартість буде приблизно $5 млрд, але зараз, через чисельні затримки, його бюджет перевищив $22 млрд, решту суми складають додаткові витрати. Великі витрати стали причиною 15-річної затримки.
Вже понад 70 років вчені намагаються використати енергію ядерного синтезу — процесу, за допомогою якого горять зірки. З’єднуючи атоми водню з утворенням гелію під впливом надзвичайно високого тиску та температур, синтез утворює енергію з речовини, і робить це без наслідків для екологічної ситуації.
Найпоширеніша конструкція реакторів термоядерного синтезу, токамак, працює шляхом перегріву плазми (один із чотирьох станів речовини, яка складається з позитивних іонів і негативно заряджених вільних електронів), котра утримується в камері реактора потужними магнітними полями. Реактори термоядерного синтезу вимагають дуже високих температур (у багато разів вищих за сонячну), оскільки вони повинні працювати при набагато нижчому тиску, ніж у ядрах зірок. Також надзвичайно складно утримувати турбулентну та перегріту плазму достатньо довго, щоб міг відбутися ядерний синтез. Перший токамак був створений у 1958 році, але жоден з них поки не відтворював енергії більше, ніж споживав — більш успішним виявився інший тип реактора.
За матеріалами:
ITC.ua
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