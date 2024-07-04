Після запуску найбільшої в світі сонячної електростанції Китай будує ще потужнішу — Finance.ua

Після запуску найбільшої в світі сонячної електростанції Китай будує ще потужнішу Сьогодні 23:34 — Світ

Після запуску найбільшої в світі сонячної електростанції Китай будує ще потужнішу

Не минуло й місяця з того моменту як Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію потужністю 5 гігаватів. Вона може виробляти 6,09 мільярда кіловат-годин електроенергії щорічно, що, за підрахунками, може протягом цілого року живити 2,03 мільйона електромобілів. Тепер стало відомо, що країна вже почала облаштовувати ще одну електростанцію, потужнішу за цю.

Нічого неочікуваного в цьому немає, адже Китай зараз реалізує свій енергетичний проєкт, у рамках якого планується встановити по всій країні 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій. Ці проєкти будуть розташовані в малонаселених, але багатих на ресурси районах і спрямовуватимуть вироблену енергію до великих міських центрів, наприклад, міст на східному узбережжі Китаю. Тож як попередня станція на 5 гігаватів, так і ця нова, є частиною великого плану переходу на чисту енергетику (або принаймні часткового переходу, оскільки в рамках цього проєкту будуватимуть і вугільні електростанції, хоча і значно меншу кількість).

Яка потужність майбутньої електростанції

Державна енергетична компанія China Three Gorges Renewables Group побудує сонячну електростанцію потужністю 8 гігаватів і вартістю майже 11 мільярдів доларів США.

Важко уявити, яку територію займуть сонячні панелі для генерації такої потужності, але очевидно, вона буде більшою, ніж у попереднього рекордсмена, який має площу 810 квадратних кілометрів (81 000 гектарів).

Читайте також Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»

На додаток до величезної сонячної електростанції, проєкт також включатиме 4 ГВт вітрової енергії, 5 гігават-годин накопичувачів енергії, 200 МВт сонячної теплової енергії та 4 ГВт вугільних електростанцій. Усе це буде розташоване в Ордосі, регіоні Внутрішньої Монголії на півночі Китаю.

Реалізація нового проєкту почнеться у вересні і, як очікується, станція буде введена в експлуатацію в червні 2027 року.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.