Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок» — Finance.ua
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»

Енергетика
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Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»
Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.
Про це в ефірі Київ24 розповів нардеп, перший заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, пише Уніан.
Нагадаємо, раніше виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк заявив, що кожна квартира в Україні має закупити енергообладнання на 3−4 тисячі доларів, оскільки десятиліттями тарифи на електроенергію не покривали її справжньої вартості.

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За його словами, тепер ці кошти необхідно витратити на нову систему енергопостачання, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії.
«Тому я так сказав би українським споживачам: те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки — вважайте, що ви відкладали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що я зараз отримаю мільйон хейтерських зауважень. Я знаю, що їх (грошей — ред.) немає, що ви їх проїли» — додав Павлюк.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з опитуванням, в Україні економлять електроенергію 85% громадян. Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують лише тоді, коли попереджають про обмеження споживання;
  • уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде тяжко через значні пошкодження інфраструктури. Якщо не відновити існуючі пошкоджені станції, українці матимуть світло взимку менше чотирьох годин на добу, прогнозує виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

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За матеріалами:
УНІАН
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