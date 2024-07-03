Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок» — Finance.ua

Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок» Сьогодні 09:11 — Енергетика

Названо орієнтовну ціну сонячної електростанції для мешканців «панельок»

Вартість гібридної сонячної електростанції для мешканців стандартної «панельки» або «хрущовки» з установкою може коштувати близько 30 тисяч доларів.

Про це в ефірі Київ24 розповів нардеп, перший заступник голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, пише Уніан

Нагадаємо, раніше виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк заявив, що кожна квартира в Україні має закупити енергообладнання на 3−4 тисячі доларів, оскільки десятиліттями тарифи на електроенергію не покривали її справжньої вартості.

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За його словами, тепер ці кошти необхідно витратити на нову систему енергопостачання, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії.

«Тому я так сказав би українським споживачам: те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки — вважайте, що ви відкладали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що я зараз отримаю мільйон хейтерських зауважень. Я знаю, що їх (грошей — ред.) немає, що ви їх проїли» — додав Павлюк.

Довідка Finance.ua:

згідно з опитуванням, в Україні економлять електроенергію 85% громадян. Зазначається, що 62% економлять постійно, 20% намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують лише тоді, коли попереджають про обмеження споживання;

уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде тяжко через значні пошкодження інфраструктури. Якщо не відновити існуючі пошкоджені станції, українці матимуть світло взимку менше чотирьох годин на добу, прогнозує виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.



УНІАН За матеріалами:

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