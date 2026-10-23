Для установок зберігання енергії взимку особливо важливим є температурний режим

Морози, снігопади, ожеледь і перепади температур можуть впливати на роботу сонячних електростанцій (СЕС) та установок зберігання енергії (УЗЕ). Тому перед початком холодного сезону варто провести профілактичний огляд обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Yasno.

«Більшість проблем із СЕС та УЗЕ взимку пов’язані не з самим обладнанням, а з факторами, які можна виявити заздалегідь: ослабленими контактами, потраплянням вологи, несправними датчиками або системами обігріву. Тому профілактичний огляд перед початком холодів є значно дешевшим і простішим рішенням, ніж аварійний ремонт у розпал зимового сезону», — сказано в повідомленні.

Як працюють СЕС та УЗЕ взимку

Взимку сонячні станції продовжують генерувати електричну енергію, але в менших обсягах, оскільки світловий день стає коротшим, і сонячна активність є нижчою. Але загалом низькі температури позитивно впливають на ефективність сонячних панелей через температурний коефіцієнт.

Основними факторами, які можуть знижувати генерацію, залишаються сніговий покрив та тривала похмура погода.

Для установок зберігання енергії взимку особливо важливим є температурний режим. Батареї найкраще працюють у визначеному виробником діапазоні температур, тому справність систем підігріву, вентиляції та моніторингу безпосередньо впливає на їхню ефективність і строк служби.

Що варто перевірити перед зимою

Перш за все необхідно провести загальний огляд електрообладнання:

перевірити електрощити та комутаційне обладнання;

очистити шафи та обладнання від пилу й забруднень;

оглянути контактні з’єднання та переконатися у відсутності слідів перегріву чи окислення;

перевірити цілісність дверей, ущільнень і кабельних вводів;

для обладнання, розташованого надворі, особливу увагу приділити захисту від вологи, конденсату та обмерзання.

Також варто оглянути кабельні лінії:

перевірити стан кабелів і кріплень;

усунути місця можливого потрапляння води;

оглянути кабельні канали та лотки;

за потреби перевірити стан ізоляції.

Не менш важливою є справність систем захисту:

перевірити заземлення та надійність усіх з’єднань;

протестувати захисні пристрої;

переконатися, що система працює коректно та без помилок.

На що звернути увагу власникам СЕС

Перед зимою рекомендується:

перевірити стан кабелів і конекторів сонячних панелей;

оглянути інвертори та розподільчі шафи;

переконатися в герметичності всіх вводів і з’єднань;

перевірити систему моніторингу та наявність аварійних повідомлень.

Особливу увагу варто приділити контролю роботи обладнання через систему моніторингу. Це дозволить швидко виявити несправності та уникнути втрат генерації.

Що перевірити в установках зберігання енергії

Для УЗЕ перед зимою важливо переконатися у справності:

систем вентиляції, охолодження або підігріву;

температурних датчиків;

систем керування та моніторингу;

пожежної сигналізації та інших систем безпеки;

герметичності контейнерів або зовнішніх шаф.