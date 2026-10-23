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Кабмін пропонує мораторій на податкові борги державних шахт

Енергетика
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Мораторій на податкові борги державних видобувних підприємств
Мораторій на податкові борги державних видобувних підприємств
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про тимчасове відтермінування стягнення податкової заборгованості державних вугле- та урановидобувних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зміни до Податкового кодексу мають забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах воєнного стану та зберегти понад 10 тисяч робочих місць у видобувній галузі.
Мораторій пропонується запровадити для таких державних підприємств:
  • «СхідГЗК»;
  • «Добропіллявугілля-видобуток»;
  • «Львіввугілля»;
  • «Волиньвугілля»;
  • «Регіональні електричні мережі».
Відтермінування стягнення податкової заборгованості таких підприємств передбачається до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

На що підприємства зможуть спрямувати кошти

Ухвалення закону дасть змогу підприємствам направляти наявні фінансові ресурси на першочергові виробничі потреби, своєчасну виплату заробітної плати, релокацію державного майна з небезпечних районів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що група «Нафтогаз» розробила 24 сценарії проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Під час планування врахували інтенсивність російських атак на газову інфраструктуру, температурні умови та обсяги власного видобутку газу.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЗаконопроєктиЕнергетика України
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