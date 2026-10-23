Кабмін пропонує мораторій на податкові борги державних шахт

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про тимчасове відтермінування стягнення податкової заборгованості державних вугле- та урановидобувних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зміни до Податкового кодексу мають забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах воєнного стану та зберегти понад 10 тисяч робочих місць у видобувній галузі.

Мораторій пропонується запровадити для таких державних підприємств:

«СхідГЗК»;

«Добропіллявугілля-видобуток»;

«Львіввугілля»;

«Волиньвугілля»;

«Регіональні електричні мережі».

Відтермінування стягнення податкової заборгованості таких підприємств передбачається до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

На що підприємства зможуть спрямувати кошти

Ухвалення закону дасть змогу підприємствам направляти наявні фінансові ресурси на першочергові виробничі потреби, своєчасну виплату заробітної плати, релокацію державного майна з небезпечних районів.