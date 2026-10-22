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«Нафтогаз» підготував 24 сценарії проходження зими

Енергетика
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Сергій Федоренко під час онлайн-брифінгу з послами України
Сергій Федоренко під час онлайн-брифінгу з послами України
Група «Нафтогаз» розробила 24 сценарії проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Під час планування врахували інтенсивність російських атак на газову інфраструктуру, температурні умови та обсяги власного видобутку газу.
Про це повідомив виконуючий обов’язки голови правління Нафтогаз Сергій Федоренко за підсумками онлайн-брифінгу з послами України за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Якої підтримки потребує газова інфраструктура

За словами Федоренка, під час брифінгу він окреслив ключові потреби нафтогазової інфраструктури в умовах опалювального сезону.
«Ми прорахували 24 сценарії проходження зими з урахуванням інтенсивності російських атак, температурних умов та обсягів власного видобутку газу. Під всі сценарії є рішення і визначений алгоритм дій», — зазначив Федоренко.
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Серед пріоритетних напрямів співпраці з міжнародними партнерами він назвав:
  • відновлення пошкодженої інфраструктури;
  • посилення захисту енергетичних об’єктів;
  • постачання критичного обладнання та спеціальної техніки;
  • залучення фінансових інструментів для завчасного укладання контрактів на додаткові обсяги газу.
«Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу. Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури», — додав він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україна розпочинає опалювальний сезон із найбільшими за останні шість років запасами газу. Державна компанія «Нафтогаз» накопичила у підземних сховищах 16 млрд куб. м палива, попри посилення російських ударів по її об’єктах. Водночас майбутня зима може стати найскладнішою за майже п’ять років повномасштабної війни.
За матеріалами:
Finance.ua
Нафтогаз
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