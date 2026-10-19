Запаси газу в Україні сягнули максимуму з 2020 року попри російські атаки

Україна розпочинає опалювальний сезон із найбільшими за останні шість років запасами газу. Державна компанія «Нафтогаз» накопичила у підземних сховищах 16 млрд куб. м палива, попри посилення російських ударів по її об’єктах. Водночас майбутня зима може стати найскладнішою за майже п’ять років повномасштабної війни.

Про це сказав виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко розповів Reuters.

росія посилила атаки на об’єкти «Нафтогазу»

Україна використовує значні обсяги природного газу для опалення міст у зимові місяці. Водночас російські війська активізували удари по енергетичній інфраструктурі країни, зокрема по великих теплоелектростанціях, від яких залежить теплопостачання українських міст.

За словами Федоренка, від початку 2026 року росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» понад 400 разів, удвічі частіше, ніж за весь 2025 рік. російські атаки пошкодили об’єкти видобутку, перероблення та транспортування нафти й газу, а також теплові електростанції в прифронтових регіонах.

Запаси газу в Україні сягнули 16 млрд кубометрів

«Нафтогазу» вдалося збільшити запаси газу в підземних сховищах до 16 млрд куб. м. Це найвищий показник із 2020 року.

Попередній опалювальний сезон Україна розпочала із запасами менш ніж 14 млрд куб. м. За даними уряду, для проходження зими країні необхідно мати щонайменше 13,2 млрд куб. м газу.

Водночас Федоренко прогнозує, що у 2026 році споживання газу в Україні скоротиться приблизно до 20 млрд куб. м проти 21 млрд куб. м у 2025 році. Водночас він наголосив, що під час війни робити точні прогнози складно, адже ситуація може змінитися будь-якої миті.

Морози та російські удари збільшили імпорт газу до рекордного рівня

Україна є нетто-імпортером природного газу. Із 2015 року країна не закуповує російський газ безпосередньо, натомість імпортуючи паливо від європейських постачальників, переважно через Польщу, Словаччину та Угорщину.

За словами Федоренка, сильні морози та російські удари по підземних сховищах змусили «Нафтогаз» імпортувати рекордні 7,8 млрд куб. м газу у 2025 році та першому кварталі 2026 року.

Цього опалювального сезону компанія почала закуповувати газ заздалегідь. Наразі вже законтрактовано понад 1 млрд куб. м імпортного палива, з яких 25% припадає на скраплений природний газ (LNG).

«Ми уклали контракти на постачання саме для опалювального сезону. Це означає, що в контрактах визначено конкретний період доставки із грудня до березня», — пояснив Федоренко.

Україна пропонує ЄС зберігати газ у своїх сховищах

Україна має найбільші підземні газосховища в Європі загальною місткістю близько 30 млрд куб. м.

За словами Федоренка, Київ запропонував Європейському Союзу зберігати частину його газових запасів в українських сховищах. Для цього планують відвести третину їхньої загальної місткості.

Керівник «Нафтогазу» зазначив, що газ зберігається на глибині понад 1 км, що захищає його від атак. За потреби паливо можна оперативно постачати споживачам, особливо в країнах Східної Європи.