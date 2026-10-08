Попри світову паливну кризу в Україну стабільно постачається пальне, дефіциту не буде, найбільші оператори АЗК стримують ціни та будують інженерний захист на заправках, щоб захистити людей від ворожих обстрілів.

Про це розповів в інтерв’ю «Економічній правді» Ярослав Старовойтенко, президент Нафтогазової асоціації України, яка об’єднує найбільші мережі АЗК.

За його словами, український паливний ринок зміг адаптуватися до роботи в умовах війни. Після початку повномасштабного вторгнення та знищення нафтобаз компанії перебудували логістику й диверсифікували джерела постачання.

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«Ми більш гнучкі, адже ми 5-ий рік живемо в умовах війни, а Європа тільки чує про неї. Коли з 2022 року нам почали вибивати нафтобази, українські компанії почали шукати можливості працювати далі. Зокрема, оптимізують логістику, диверсифікують джерела постачання. До нас їде пальне не тільки з Європи, а й з Америки, зі Сходу та Середземномор’я», — зазначив Старовойтенко.

Тому в Україні є достатній запас нафтопродуктів, ритмічність постачання, налагоджена комунікація з «Укрзалізницею», урядом. Усі контракти забезпечені повністю — і для кінцевого споживача, і для промисловості, і, в першу чергу, для військових.

Чому дорожчає пальне в Україні

Причиною різкого зростання цін на пальне у світі Старовойтенко назвав конфлікт між США та Іраном. За його словами, це безпосередньо впливає на український ринок, оскільки країна закуповує нафтопродукти за світовими котируваннями.

«Після того, як у 2022 році ворог знищив усі наші НПЗ, Україна купує пальне за кордоном за світовими цінами. І коли в лютому цього року розпочалася війна між США та Іраном, світовий ринок зазнав потужного енергетичного шоку, котирування на бензин та дизель стрімко пішли вгору. Тобто ціни на українських АЗС сьогодні штовхає вгору війна між США та Іраном, а не наші удари по російських НПЗ», — розповів президент НАУ.

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Також він розповів, що зараз українські оператори АЗК сфокусовані на інженерному захисті заправок від російських обстрілів.